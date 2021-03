João Palhinha "orgulhoso" mas ambicioso: «O melhor ainda está para chegar»

Ao terceiro jogo, João Palhinha assinou o seu primeiro golo pela Seleção Nacional e após a partida com o Luxemburgo era naturalmente um homem feliz. Tanto pelo tento, mas especialmente pelo triunfo, conforme o próprio médio do Sporting assumiu.





"Foi muito emocionante ter feito o meu primeiro golo. Foi um momento muito especial, ainda para mais com este grupo com tanta qualidade. É um misto de emoções. Com o Azerbaijão foi muito importante pela primeira internacionalização. Agora estou feliz pelo golo, mas estou ainda mais feliz ainda pela vitória", começou por dizer, à RTP3.Questionado sobre a atuação da Seleção, Palhinha lembrou que Portugal jogou três jogos sempre separados por 72 horas. "Ainda para mais, os campos não são fáceis. Os pontos estão caros. Na última conferência disse que às vezes podemos subestimar as equipas e isso é errado. É notorio o crescimento que o Luxemburgo tem vindo a ter. Estamos muito contentes pela vitória. Agora é regressar aos clubes e focar no que aí vem", disse.Sobre a sua evolução nos últimos tempos, o médio assume que não esperava. "Simplesmente faço o meu trabalho. Há um ano não pensava estar aqui. Estou muito feliz por isso, tenho vindo a conquistar as etapas ao longo da carreira. Vou dar sempre o melhor de mim. Estou mesmo muito orgulhoso por pertencer a este grupo. Se este é o melhor momento da carreira? Possivelmente, mas acredito que o melhor está para chegar."