Jogador australiano que assumiu a homossexualidade diz ter "receio de ir ao Qatar"

Joshua Cavallo, médio australiano de 21 anos, assumiu a homossexualidade no passado dia 27 de outubro. Cerca de duas semanas depois, o jogador do Adelaide United veio agora mostrar a sua preocupação em relação ao Mundial'2022, que se realiza no Qatar. Ora, naquele país do Médio Oriente a homossexualidade é vista como um crime e as sanções passam por penas de prisão ou até mesmo pela execução.Cavallo já atuou pela seleção de sub-20 da Austrália, mas ainda não se estreou pela seleção principal. No entanto, caso esse 'salto' seja dado em breve, garante não saber o que fazer caso seja convocado para a competição."Li algo sobre darem a pena de morte a gays no Qatar. Isso é algo de que tenho muito medo e não gostaria de ir ao Qatar para isso", revelou no podcast 'Guardian's Today in Focus'."No final de contas, o Mundial está no Qatar e uma das maiores realizações como jogador de futebol é jogar pelo próprio país. Saber que é realizado num país que não apoia os homossexuais e nos coloca em risco de vida, assusta-me e faz-me reavaliar. Será a minha vida mais importante do que fazer algo realmente bom na minha carreira?", questionou.Em 2019, Nasser Al-Khater, chefe executivo da competição, garantiu que qualquer pessoa é bem-vinda no Qatar: "Gostaria de assegurar a qualquer fã, de qualquer sexo, orientação [sexual], religião e raça que o Qatar é um dos países mais seguros do mundo. Todos são bem-vindos aqui".