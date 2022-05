Jogos do playoff intercontinental para o Mundial'2022 marcados para 13 e 14 de junho no Qatar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O playoff intercontinental de qualificação para o Mundial'2022 entre Peru e o vencedor do Austrália-Emirados Árabes Unidos, e entre Costa Rica e Nova Zelândia disputar-se-ão em 13 e 14 de junho, no Qatar, informou esta quarta-feira a FIFA.

A 13 de junho, o vencedor do jogo entre a Austrália e os Emirados Árabes Unidos, da Confederação Asiática de Futebol (AFC), que será disputado a 7 de junho no Qatar, enfrentará o Peru, que terminou em quinto lugar na fase de qualificação sul-americana.

O vencedor deste playoff intercontinental integrará o grupo D da fase final do Campeonato do Mundo, estreando-se diante da França, atual campeã mundial. Tunísia e Dinamarca são os outros adversários na fase de grupos do Mundial'2022.

No dia seguinte, em 14 de junho, a seleção da Costa Rica, que ficou em quarto lugar na fase de apuramento da CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas), enfrentará a Nova Zelândia, campeã da Oceânia (OFC).

A seleção que vencer este playoff será colocada no grupo E e terá como adversário na estreia no Mundial'2022 a Espanha, num agrupamento que integra ainda Alemanha e Japão.

Os jogos do playoff vão decorrer em Al Rayyan, no Estádio Ahmad ben Ali, inaugurado em 18 de dezembro de 2020, e que possui uma inovadora tecnologia de refrigeração que permite que seja utilizado mesmo nos meses mais quentes do ano.

Além destas duas vagas ainda por atribuir para o Mundial do Qatar, o primeiro a decorrer num país árabe, de 21 de novembro a 18 de dezembro, há ainda uma terceira por definir.

A meia-final do caminho A do playoff europeu entre a Escócia e a Ucrânia, adiada em março devido à ofensiva russa, foi remarcada para 1 de junho e o vencedor enfrentará na final o País de Gales, em 5 de junho.