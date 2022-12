Jornalista norte-americano morre no Qatar e o irmão fala em assassinato

Grant Wahl, jornalista norte-americano de 48 anos, morreu ontem na bancada do estádio Lusail, durante a primeira parte do prolongamento do, e o irmão fala em assassinato.Wahl desmaiou na tribuna de imprensa, foi assistido - segundo o jornalista da 'Marca' que se encontrava por perto, foram realizadas compressões torácicas no local durante 20 minutos - e retirado do local pelas equipas médicas. Pouco depois surgiu a notícia de que tinha morrido."Toda a família do futebol dos Estados Unidos está de coração partido por saber que perdemos o Grant Wahl", escreveu a federação dos EUA nas redes sociais. "A convicção de Grant no poder do jogo para conseguir avanços nos direitos humanos ficará como uma inspiração para todos. Grant converteu o futebol num trabalho da sua vida e sentímo-nos devastados por ele, e a sua escrita brilhante, não estarem entre nós."Wahl, que era muito crítico do regime do Qatar, queixou-se há dias que estava com problemas respiratórios. Esteve na clínica médica do centro de imprensa, onde lhe foram prescritos antibióticos. "O meu corpo finalmente cedeu. Três semanas de pouco sono, muito stress e muito trabalho podem fazer isto. O que parecia um resfriado nos últimos 10 dias converteu-se em algo mais sério e na noite do jogo entre os Estados Unidos e a Holanda senti que a parte superior do meu peito adquiria um novo nível de pressão e incómodo. Não tinha covid, mas fui à clínica do centro de imprensa e disseram-me que provavelmente tinha bronquite. Deram-me antibióticos, um xarope para a tosse forte e já me sinto um pouco melhor."Wahl tinha tentado entrar no jogo dos Estados Unidos com o País de Gales com uma camisola arco-íris, em defesa da diversidade sexual. "Um segurança disse que a camisola era 'política' e que não era permitida. Outro recusou-se a devolver-me o telemóvel. Um terceiro gritava que eu tinha de tirar a camisola", contou.Embora a morte pareça ser de causas naturais, o irmão de Wahl, Eric, suspeita que o jornalista tenha sido assassinado. "Usou a camisola por mim, porque sou gay. Era um homem saudável e penso que foi assassinado. Não quero acreditar que morreu."Um jornalista norte-americana contou que Wahl estava sob grande pressão e a trabalhar muito. "Não andava a dormir bem. Perguntei-lhe se tinha experimentado melatonina [medicamento para regular o ciclo do sono] ou algo do género. Ele disse 'apenas preciso de relaxar um pouco'."