José Fonte e o jogo com a Turquia: «Vamos defender a nossa bandeira e não há amizades»

José Fonte esteve esta quarta-feira na sala de imprensa no Dragão, onde abordou a partida de amanhã da Seleção Nacional com a Turquia, no playoff de apuramento para o Mundial deste ano."Sentimo-nos bem, é um motivo de orgulho estar aqui. A equipa está bem, positiva e o fator casa é importantíssimo. Teremos o nosso público, os amigos e a família connosco, estamos focados em jogar pelo nosso povo"."Vai com certeza tentar defender da melhor maneira a equipa dele, assim como eu vou tentar fazer o mesmo pela minha. É um grande jogador, um grande amigo, mas amanhã há que defender a nossa bandeira e não há amizades. Vamos jogar pelos nossos amigos, família, por todos nós. Amanhã temos de ter concentração máxima para atingir o nosso objetivo"."Todos os jogadores que chegam pela primeira vez são muito bem acolhidos e é o que estamos a fazer com o Tiago e com o Gonçalo Inácio. É um motivo de orgulho para eles, a primeira vez é importante. Creio que o Tiago está a adaptar-se bem, está feliz, tem feito um excelente trabalho e estou contente por ele. Sabemos que o Pepe é um jogador importantíssimo, tem estado quase sempre presente, dá-nos todo o apoio e passa as mensagens certa para nós"."É sempre importante. Se o mister os chamou é porque acredita neles e têm qualidade. Vitinha é mais um jogador que vai dar tudo e está aqui para ajudar"."Esperamos um jogo dificílimo, contra uma equipa que vai dar tudo para poder estar no Mundial. Não há que evitar isso. E nós temos que igualar ou ser superiores na vontade e no querer estar lá também. Ter a paixão, esta energia positiva e tudo fazer para amanhã sermos superiores na balança"."Tento passar calma, tranquilidade. A qualidade está lá, é fácil de ver. O nosso papel como mais velhos é sempre fazer com que se adaptem rapidamente e se sintam à vontade para poderem ajudar o grupo"."Só pode ser assim. O estádio, os jogadores, o staff, todos nós como país, temos que ir todos juntos".