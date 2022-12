Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Herculano conhece como poucos a Coreia do Sul: «O seu jogo baseia-se muito na projeção dos laterais» Atual preparador físico do Bahrain desempenhou o mesmo cargo na Coreia do Sul em 2018 e 2019, ao lado de Paulo Bento, e antevê o duelo com Portugal