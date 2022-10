Kanté vai falhar Mundial'2022 por lesão

N'Golo Kanté vai falhar o Mundial'2022 e desfalca o meio-campo da seleção francesa, que defenderá o título alcançado em 2018, segundo o jornal 'L'Équipe'.Afastado dos relvados desde agosto, o médio do Chelsea não vai recuperar da lesão no tendão a tempo do torneio, que vai realizar-se de 20 de novembro a 18 de dezembro no Qatar.Refira-se que Didier Deschamps vai anunciar os convocados da seleção gaulesa para o Mundial a 9 de novembro.