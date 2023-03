Kempes não gostou de ouvir MacAllister dizer que esta é a melhor geração argentina: «Há que manter os pés na terra»

"Desculpem-me mas eu penso que esta foi a melhor geração que o país teve". A declaração de Alexis Mac Allister provocou ondas de choque na Argentina. A alviceleste sagrou-se campeã do Mundo pela terceira vez no Qatar, depois dos êxitos de 1978 e 1986. O médio do Brighton mediu a substância das três e declarou-o à Tyc Sports.A resposta não se fez esperar. Mario Kempes, melhor marcador e melhor jogador do Mundial de 1978, usou as redes sociais para dar a sua opinião sobre o que disse o filho de Carlos Mac Allister."Depois das declarações de um campeão mundial referindo-se ao facto de a equipa campeã no Qatar ser a melhor de todos os tempos, que neste momento é não podem esquecer que na altura a equipa de 1978 foi campeã e a melhor e em 1986 a seleção também era a melhor. E mais uma coisa, há que manter os pés na terra e respeitar todos aqueles que vestiram a camisola da Argentina", considerou através de uma publicação na conta pessoal de Instagram.Pedro Pasculli, campeão em 1986 ao lado de Maradona, também não poupou nas palavras. "Convido-o a ver o Mundial'1986 e a nossa Seleção. Convido-o a analisar um pouco a história", atirou à rádio Villa Trinidad 97.9.