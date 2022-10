Kroos: «Sou totalmente contra o facto de o Mundial ser jogado no Qatar»

Toni Kroos antecipou o Mundial'2022, que se disputará entre novembro e dezembro, para reforçar as críticas à realização da prova no Qatar."Sou totalmente contra o facto de o Mundial ser disputado no Qatar. A atribuição aquele país foi um erro por parte das federações, mas parece-me errado esperar que os jogadores não disputem a competição", referiu ao canal alemão ZDF.Em março do ano passado, o internacional alemão que já se retirou da seleção, também médio do Real Madrid, já havia deixado clara a posição sobre o Qatar'2022. "Os imigrantes são submetidos a condições deploráveis, trabalham incansavelmente debaixo de um calor 50 graus, sofrem com comida insuficiente e falta água potável", apontou Kroos.