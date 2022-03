Kuntz: «Tivemos mais oportunidades do que Portugal, por isso não quero saber quem rematou mais»

Stefan Kuntz lamentou a falta de sorte da Turquia, após a derrota com Portugal. Na conferência de imprensa, o selecionador turco realçou que a sua equipa corrigiu o que fez de mal no primeiro tempo e mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores."Viu o jogo? Não quero saber dos remates, quantas oportunidades tivemos? Tivemos mais oportunidades do que Portugal, por isso não quero saber dessa estatística. A minha equipa fez um jogo de futebol. Falhámos os primeiros 20 minutos, não tivemos coragem no campo, por isso precisávamos do primeiro golo para acordar. Depois disso tivemos 3 remates, 3 cruzamentos perigosos e infelizmente antes do intervalo levámos um golo tonto que fez o 2-0. Ao intervalo perguntei aos jogadores se estavam convencidos de que queriam jogar, disseram que sim e mostraram-no na segunda parte. Fizemos um grande jogo em Portugal contra Portugal, por isso podemos estar orgulhosos desta equipa. Tivemos oportunidade para empatar e depois não sabemos o que poderia acontecer. Não tivemos sorte. Mas se pegarmos neste jogo e aprendermos, a equipa pode crescer e acho que, talvez sendo muito otimista, ninguém tem vergonha do que fizemos. Tenho orgulho da minha equipa.""Confortei-o, mas por outro lado dissemos-lhe que podia estar orgulhoso.""Sim, foi uma das ideias, mas não jogámos só contra o Ronaldo. Fizemos muitas coisas bem. Se virmos a idade destes três defesas, podemos melhorar muito. Esta será uma defesa muito difícil para qualquer equipa", concluiu.