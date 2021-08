La Liga apoia clubes que não quiserem libertar jogadores para disputar qualificação sul-americana

A Liga espanhola comunicou esta terça-feira que irá apoiar os clubes espanhóis que não deixarem os seus jogadores participarem nos próximos encontros internacionais das seleções da CONMEBOL, devido ao aumento em dois dias, de 9 para 11, do calendário destas partidas FIFA. Uma postura que surge, refira-se, no mesmo dia em que a Premier League também bloqueou a saída dos seus atletas, no caso para os países na lista vermelha do Reino Unido.





"Em relação à grave decisão unilateral da FIFA de aumentar em dois dias, de nove para 11 dias em setembro e outubro, o período internacional da FIFA para a confederação da CONMEBOL, sem abordar outras soluções que foram levantadas no Fórum das Ligas Mundiais, La Liga quer comunicar que apoiará em todas as áreas a decisão dos clubes espanhóis de não liberarem os seus jogadores pertencentes a seleções nacionais para a convocatória da CONMEBOL, e tomará as medidas judiciais cabíveis contra esta decisão que afeta a integridade da competição por não permitir a disponibilidade dos jogadores.No momento são 25 jogadores de 13 clubes diferentes, número que poderá ser ampliado quando forem anunciadas as convocatórias para o Equador e a Venezuela. A associação espanhola entende que o calendário mundial não pode e não deve ser modificado desta forma, especialmente quando existem soluções alternativas.A La Liga, através do Fórum das Ligas Mundiais, já manifestou o seu desconforto nesta situação e na ausência de sensibilidade para com os clubes, sobre um tema, como o calendário internacional, que é definido e acordado com quatro anos de antecedência e no qual as ligas já se adaptaram tendo em conta as circunstâncias da COVID, mas sempre de forma acordada entre todas as partes envolvidas.La Liga convocará os clubes afetados para uma reunião nos próximos dias."