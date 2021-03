Médio do Luxemburgo e o jogo com Portugal: «Espero pressão nos árbitros»

Leandro Barreiro sabe que Portugal vai querer 'vingar' o empate com a Sérvia no jogo com o Luxemburgo de amanhã. O médio do Mainz, internacional luxemburguês, mas também com nacionalidade portuguesa, sublinha também que espera alguma pressão... nos árbitros.





"Eles deviam ter conquistado os três pontos e sentem-se frustrados. Espero um jogo agressivo nos duelos e uma certa pressão nos árbitros", afirmou esta segunda-feira na antevisão ao encontro de amanhã.Em relação à vitória do Luxemburgo frente à Irlanda, Leandro Barreiro sublinhou que o confronto com a equipa das quinas "vai ser diferente". "Temos de ser muito disciplinados e estar concentrados do primeiro ao último minuto", disse abordando também o motivo pelo qual escolheu representar o Luxemburgo. "Nasci no Luxemburgo, tenho origens em Angola e em Portugal. Sinto-me luxemburguês, como me sinto português, mas esta é também uma forma de mostrar o meu agradecimento ao país que me deu tudo".