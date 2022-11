Leon Goretzka e a posição sobre homossexualidade do embaixador da prova: «Estão num milénio diferente»

Leon Goretzka é mais uma voz a criticar abertamente a realização do Mundial no Qatar. O internacional alemão ainda não conhece a lista final de Hansi Flick mas é escolha habitual dos germânicos, e lamentou que a prova maior de seleções seja disputada naquele país."Pessoalmente, gostaria de outro país para jogar um Mundial no meu auge como futebolista", reiterou, em declarações num documentário da televisão ZDF.O médio do Bayern Munique foi instado a comentar as declarações do embaixador da prova , que garantiu que "a homossexualidade é um problema mental", dando conta de que Khalid Salman "está num milénio diferente, ele e quem assim pensa"."Ficamos sem palavras quando um embaixador do Mundial possa dizer algo assim pouco antes do início da prova. Foi um grande erro que os critérios de escolha do país anfitrião não incluíssem uma situação de direitos humanos. É algo que nos deixa irritados", deu conta Goretzka.