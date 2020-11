Lesão afasta Neymar de jogo de qualificação para Campeonato do Mundo com Uruguai

Neymar vai ficar de fora no próximo do jogo de qualificação do Brasil para o Campeonato do Mundo, contra o Uruguai, agendado para a semana que vem, por lesão.

A confederação brasileira de futebol confirmou na quinta-feira que Neymar não joga a partida de terça-feira, em Montevidéu, devido a uma lesão na virilha, que sofreu ao jogar pelo Paris-Saint-Germain (PSG), em jogo da Liga dos Campeões.

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, disse na semana passada que seria "impossível" para Neymar jogar pelo Brasil enquanto recuperava da lesão, mas o técnico brasileiro Tite insistiu que o atacante se juntasse aos companheiros na seleção.

Neymar já estava de fora do jogo de hoje contra a Venezuela.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, disse que a recuperação de Neymar após quatro dias de descanso não foi suficiente.

Tite já havia convocado o atacante do Flamengo Pedro para as partidas, sem retirar Neymar da convocatória.

O Brasil já havia perdido cinco jogadores nas duas partidas, incluindo os médios Philippe Coutinho e Fabinho, lesionados, e o defesa Rodrigo Caio.

Os defesas Eder Militão e Gabriel Menino foram afastados após terem sido infetados com o novo coronavírus.

Pedro foi selecionado para o Brasil em setembro de 2018, mas não conseguiu então fazer a sua estreia, devido a uma lesão no joelho.

JMC // PTA

Lusa/Fim