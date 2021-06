Lesão deve afastar Gonzalo Plata do jogo do Equador

O avançado Gonzalo Plata deverá desfalcar a seleção equatoriana no duelo de terça-feira diante do Peru, de qualificação para o Mundial'2022. O jogador do Sporting está a contas com problemas físicos e esteve aos cuidados do departamento médico, estando ainda em dúvida para a partida com os peruanos. Na sua ausência, Gustavo Alfaro deverá apostar em Fidel Martínez para fazer trio de ataque com Ángel Mena e Ayrton Preciado.





Com cinco jogos disputados até ao momento, o Equador ocupa a terceira posição na zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2020, com 9 pontos, fruto de três vitórias e duas derrotas. Pela frente nesta sexta ronda terá um Peru que tem apenas 1 ponto.