Lewandowski distinguido antes da estreia com Paulo Sousa

Lewandowski não pára de somar distinções! Eleito ‘The Best’ pela FIFA, depois de ter ganho todos os troféus de 2020, o avançado polaco do Bayern foi agora homenageado no seu país. Antes de se juntar à seleção orientada por Paulo Sousa, o presidente Andrzej Dudae entregou-lhe a Cruz de Comandante da Ordem da Polónia, condecoração atribuída pelos feitos extraordinários do atacante. Lewandowski ainda trocou uns toques na bola com o Chefe de Estado e mostrou ambição. “ Não importa quantos troféus já ganhei, não quero parar”, vincou.

“O novo selecionador já nos apresentou as suas ideias. Temos de jogar bem mesmo que a tática seja nova”, explicou o ponta-de-lança, de 32 anos, que relembrou o primeiro encontro com Paulo Sousa. “Pude sentir a sua confiança, conhecimento e uma ideia de como iremos jogar”, frisou ‘Lewa’, que vai capitanear a Polónia no arranque da fase do apuramento, esta 5ª feira, em Budapeste, frente à anfitriã Hungria. *