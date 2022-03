Lewandowski nas contas da Polónia: avançado de volta à ação

A notícia que todos os polacos queriam ouvir: Robert Lewandowski foi reintegrado nos treinos da seleção da Polónia e está apto para a receção à Suécia (amanhã, às 19h45), a contar para a final do playoff de apuramento para o Mundial do Qatar. A confirmação foi dada pelo porta-voz da equipa polaca, Jakub Kwiatkowski: "Já treinou com a equipa e a situação está-se a normalizar". O avançado do Bayern falhou o particular diante da Escócia (1-1), devido a queixas num joelho e, até ontem, apenas tinha feito trabalho individual.

O regresso de Lewandowski, capitão e goleador da equipa – já leva 51 golos esta época (45 pelo Bayern e 6 pela Polónia) –, é uma novidade animadora para o selecionador Czeslaw Michniewicz que enfrenta mais problemas no ataque. O ponta-de-lança do Marselha, Milik, é baixa confirmada por lesão e agora é Piatek que está em dúvida. "A equipa médica está a fazer de tudo para o recuperar a tempo do jogo, mas a decisão definitiva só vai ser tomada na noite de segunda-feira [hoje]", revelou Kwiatkowski. Quem também pode ficar de fora é o médio Szymon Zurkowski, que está a contas com uma tendinite. Por outro lado, o experiente central Kamil Glik, que tinha apresentado queixas musculares depois de cumprir os 90 minutos na Escócia, regressou aos trabalhos e foi confirmado como apto para o jogo decisivo, tal como Mateusz Wieteska.





Se na Polónia é o ataque que dá ‘dores de cabeça’, na Suécia é o setor defensivo que mais preocupa o selecionador Janne Andersson. Ontem, o central Joakim Nilsson e o médio-defensivo Albin Ekdal – ambos titulares no triunfo (1-0) sobre a República Checa, na meia-final – fizeram apenas trabalho de ginásio e estão em dúvida para o encontro. Já Augustinsson, que falhou o duelo com os checos, está recuperado. Na visita à cidade de Chorzów, a seleção sueca só vai contar com o apoio de 250 adeptos, em vez dos 2.500 que estavam previstos. Tudo por causa de um alegado erro informático no sistema de venda de bilhetes.