Lewandowski radiante com primeiro golo em Mundiais: «O meu maior sonho de criança»

Robert Lewandowski realizou este sábado o "maior sonho de criança", ao marcar o seu primeiro golo de sempre num Campeonato do Mundo.E o avançado polaco de 34 anos foi às lágrimas no Mundial'2022, a decorrer no Qatar. "Hoje, tudo o que eu tinha dentro de mim, os meus sonhos, todos aqueles sonhos da minha infância aconteceram. O meu maior sonho de criança. É um momento muito importante para mim. Sempre quis marcar num campeonato do Mundo", afirmou Lewandowski, após o triunfo da Polónia sobre a Arábia Saudita (2-0) , na segunda jornada do Grupo C.

Depois de não ter conseguido faturar nos primeiros quatro encontros, três na edição de 2018, e um já na atual, face ao México (0-0) - falhou um penálti, Lewandowski 'respirou de alívio' aos 82 minutos.

Em Doha, o avançado do Barcelona aproveitou uma falha da defesa saudita para se isolar e bater Mohammed Al-Owais, apontando, então, o segundo tento dos polacos, depois de, aos 39', ter assistido Piotr Zielinski. "Não estava a ser fácil para mim. Falhámos algumas oportunidades no primeiro jogo e falhei aquele penálti. Sei que este pode ser o meu último Mundial e marcar era algo que queria mesmo muito", disse o jogador de 34 anos.

Lewandowski, que em Europeus tinha marcado cinco golos em 11 jogos, espalhados pelas de edições de 2012, 2016 e 2020, não escondeu a emoção e chorou de felicidade. "Quanto mais velho fico, mais emocionado fico", concluiu.