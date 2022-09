Lewandowski vai envergar braçadeira com cores nacionais da Ucrânia no Qatar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado internacional polaco Robert Lewandowski, eleito melhor futebolista mundial nos últimos dois anos, vai envergar uma braçadeira com as cores nacionais da Ucrânia durante o Mundial2022, revelou esta terça-feira o jogador do FC Barcelona.



Lewandowski, de 34 anos, reforçou a oposição à invasão russa da Ucrânia, depois de receber uma braçadeira com as cores da bandeira do país (azul e amarelo), que lhe foi entregue pelo ex-futebolista Andriy Shevchenko, melhor jogador ucraniano de sempre e vencedor da Bola de Ouro em 2004.

"Obrigado Andriy [Shevchenko]. Foi um prazer conhecer-te. Será uma hora envergar esta braçadeira de capitão com as cores da Ucrânia durante o Campeonato do Mundo", escreveu Lewandowski na conta oficial na rede social Instagram.

A Polónia, que integra o Grupo C do Mundial2022, em conjunto com Argentina, México e Arábia Saudita, deveria ter defrontado a Rússia nas meias-finais do 'play-off' europeu de qualificação, mas a Rússia foi suspensa devido à invasão da Ucrânia.