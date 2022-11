Lionel Messi será o único argentino sem companheiro de quarto

Há 25 argentinos que dormirão no mesmo quarto em Doha, dois a dois na sua maioria, mas há um que o fará sozinho: Lionel Messi. A revelação é feita pelo jornal 'Olé' e simples de entender.O capitão e principal esperança alviceleste de devolver o ceptro ao país tinha como companheiro de quarto Sergio Agüero, que se retirou em 2021 depois de lhe ser detectado um problema cardíaco. Era uma situação que acontecia desde as seleções de formação. Desde o adeus de Kun, a Pulga não priva com mais ninguém mesmo que junto ao seu quarto estejam alguns dos pesos-pesados da seleção das Pampas como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Papu Gómez, Otamendi, Di María e Dybala.Esta será a primeira que estará sozinho numa competição da FIFA, mais concretamente no quarto B-201 da Universidade do Qatar.