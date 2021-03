Luc Holtz: «Criámos dificuldades e, se calhar, Portugal não estava à espera»

Apesar da derrota diante de Portugal, o selecionador luxemburguês Luc Holtz mostrou-se agradado pela forma como os seus pupilos atuaram frente à turma das quinas, ainda que assuma que depois de se adiantar no marcador a sua equipa sentiu "uma emoção demasiado forte" que deitou tudo a perder.





"A primeira parte foi excecional, pressionámos bem o adversário e conseguimos marcar o 1-0. Se calhar, depois do golo, os jogadores sentiram uma emoção demasiado forte e começar a deixar Portugal jogar. Fizeram o empate perto do intervalo e depois o 2-1. Não se pode permitir espaços a jogadores com a qualidade dos portugueses.Criámos dificuldades e, se calhar, Portugal não estava à espera. A equipa jogou bem. Os jogadores estão todos a evoluir muito bem e há margem para fazermos ainda melhor. Temos de olhar jogo a jogo. Em setembro, não sabemos como estará a situação, devido à pandemia de covid-19. Não temos muitos jogadores selecionáveis e poderá fazer a diferença se nos faltarem alguns."