Luís Castro vai comentar jogos do Mundial para a televisão brasileira

Luís Castro irá comentar jogos do Campeonato do Mundo do Qatar em dezembro, mais propriamente entre os dias 3 e 10, para a televisão brasileira SporTV, coincidindo com o início da fase a eliminar da prova.O técnico português, que orienta o Botafogo, irá ter a companhia nos comentários de ex-jogadores como Elano ou D'Alessandro, tendo-se mostrando feliz por poder partilhar conhecimento."O 'Seleção Qatar' é um programa que oferece um ótimo espaço para darmos a nossa opinião, de forma técnica e tática. É natural que um técnico como eu, que já trabalhou na Europa, no mundo árabe e agora no Brasil, possa ter uma visão diferente sobre futebol. Os diferentes pontos de vista são enriquecedores para entendermos o que foi o jogo. Quanto maior a diversidade de visões e opiniões, mais perto estaremos de uma análise mais completa", disse, citado pelo 'Lance', o técnico que abdicará de uma semana de férias para poder fazer os comentários no Brasil.O agora treinador do Fogão, de 61 anos, orientou o Al-Duhail, do Qatar, em 2021/22, clube que milita no país que irá acolher o Mundial de seleções.O último jogo do Botafogo, atual 10º classificado do Brasileirão, em 2022, está agendado para 13 de novembro, diante do Athletico Paranaense.