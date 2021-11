Luis Enrique: «Antes dos jogos durmo como uma criança mas depois deles nem bêbado»

Luis Enrique apelou ao apoio dos adeptos espanhóis para o encontro decisivo com a Suécia, no qual um empate basta à 'La Roja' para carimbar o apuramento para o Mundial'2022."Espero que os adeptos venham e nos ajudem nos momentos mais difíceis. Não haverá festa até que o jogo termine. O nosso objetivo é selar a classificação com uma vitória, mas temos um adversário difícil pela frente. Não vou mudar nada, a não ser algumas nuances. A Suécia defende muito bem e têm jogadores rápidos na frente, o que nos vai causar problemas", começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.E acrescentou: "No Europeu estivemos melhores e não creio que tenhamos merecido a derrota em Estocolmo. Mas o futebol não conhece méritos ou justiça, só conhece resultados. É por isso que precisamos do público, porque com ele somos mais fortes e eles mais fracos."Questionado sobre se sofre mais como jogador ou como treinador, Luis Enrique deixou uma revelação curiosa. "Acontece o mesmo agora como era antes, durmo como uma criança antes [do jogo] e depois não durmo, nem que esteja bêbado", contou, mostrando não ter preferências por uma Suécia com ou sem Ibrahimovic."É problema do treinador da Suécia. Nunca me cruzei com Ibrahimovic quando jogou no Barcelona. A verdade é que com ele o jogo direto melhora, mas isso é apenas uma parte do ataque. Ibrahimovic potencia os passes longos da Suécia, mas vamos ver se será titular. Se jogar, vamos tentar condicioná-lo, mas será impossível fazê-lo a 100%", vincou.