Luis Enrique denuncia ‘sabotagem’

Segunda classificada no Grupo B, a Espanha recebe amanhã o Kosovo, em Sevilha, mas o selecionador Luis Enrique continua aborrecido com a ‘sabotagem’ de que a Roja foi alvo anteontem na dificílima vitória (2-1) sobre a Geórgia, em Tbilisi. “Só havia seis bolas e algumas delas estavam meio vazias. Perdia-se imenso tempo sempre que a bola saía de campo (pois também não havia apanha-bolas... num estádio com pista de tartan). O relvado, esse, fazia com que a bola saltasse como um coelho”, refere Luis Enrique, de 50 anos.

Ibra irradia felicidade

A Suécia lidera o Grupo B e tem em Ibrahimovic (duas assistências) um precioso trunfo. “Falei com os colegas e disse-lhes que não preciso de marcar e que iria ajudá-los a aproximar-se do meu recorde (62 golos na seleção). Já nada tenho a provar, só penso em divertir-me. Tenho 39 anos e jogo na seleção e no Milan. Não há muitos da minha idade que consigam fazer isso”, afirma Zlatan.