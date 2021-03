Luis Enrique quer Espanha na liderança

Luis Enrique avisou que a Espanha terá de arregaçar as mangas se quiser derrotar o Kosovo, em Sevilha, e assumir a liderança do Grupo B, beneficiando da folga da Suécia. “O Kosovo não tem medo de correr riscos e irá complicar-nos a vida. Há que ganhar e fazer sonhar os adeptos. Se estamos a jogar mal? É verdade que sentimos dificuldades para vencer a Geórgia. Mas qual é a equipa que tem vencido com facilidade em março? Em termos de atitude, dou nota 10 à equipa”, disse o treinador da Roja, confirmando que Gerard e Ramos estão aptos. “O onze? Não tomo decisões para agradar ao Pepe, ao Manolo ou ao Lucas (jornalistas). Qualquer um pode jogar, tanto amanhã como no Euro ou no Mundial”, atirou Luis Enrique, deixando assim em aberto a hipótese de Pedro Porro manter a titularidade.

Bernard Challandes, selecionador do Kosovo, perspetivou um jogo de sentido único. “Creio que vamos ter de defender muito diante da Espanha”, vincou o treinador do lanterna-vermelha.