Luís Figo deixa alerta à Seleção Nacional: «É preciso ter atenção e respeito» Em exclusivo a Record, o antigo internacional acredita que Portugal vai estar no Mundial, mas dá aviso para jogo decisivo com a Macedónia do Norte





REFERÊNCIA. Luís Figo deixou a fórmula para Portugal chegar ao Mundial

• Foto: paulo calado