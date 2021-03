Luxemburgo, adversário de Portugal, perde com o 'anfitrião' Qatar

A seleção do Luxemburgo, adversária de Portugal no Grupo A europeu de qualificação para o Mundial'2022, perdeu hoje com a congénere do Qatar, por 1-0, em jogo de preparação para aquela competição disputado em território húngaro.

O golo que decidiu o desfecho da partida foi marcado logo aos 12 minutos pelo médio do Qatar Mohammed Muntari, cuja seleção será anfitriã no Mundial'2022, que será disputado nos meses de novembro e dezembro, para contornar as altas temperaturas naquele país.

A seleção do Qatar abrirá o primeiro Mundial a disputar no Médio Oriente a 21 de novembro, no Estádio Al Bayt, com capacidade para 60.000 pessoas, estando a final da competição prevista para 18 de dezembro, no estádio Lusail, com capacidade para 80.000.

A seleção portuguesa ficou inserida no Grupo A europeu de apuramento para o Mundial'2022, juntamente com as congéneres da Sérvia, da República da Irlanda, do Luxemburgo e do Azerbaijão.

Portugal joga com o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, na terça-feira.