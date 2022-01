Luz verde da FIFA: ex-Estoril já pode jogar pela seleção italiana

A FIFA anunciou esta quarta-feira que o brasileiro João Pedro, avançado do Cagliari, já pode representar a seleção transalpina, depois de recentemente ter adquirido a nacionalidade italiana.

A aprovação da FIFA era necessária neste caso, já que João Pedro Galvão foi internacional brasileiro nos escalões jovens, tendo participado no Mundial do escalão de sub-17 em 2009.

O jogador, que alinha como médio ofensivo ou segundo avançado, vai fazer 30 anos em março, pouco antes do jogo de Itália contra a Macedónia do Norte (24 de março), na primeira ronda de playoffs para o Mundial. Em caso de vitória dos azuis, o adversário seguinte pode ser Portugal, se os lusos ganharem à Turquia.

João Pedro passou pela Liga portuguesa, destacando-se no Estoril em 2013/2014 e 2014/2015, com dez golos em 45 jogos. Em 2015 rumou à Sardenha, mantendo-se desde então no Cagliari, com bastante sucesso - esta época leva nove golos em 19 jogos, o que lhe dá o quinto lugar na lista de goleadores, mau grado o fraco campeonato do Cagliari.

Formado no Atlético Mineiro, também passou pelo Palermo (Itália), Vitória de Guimarães, Peñarol (Uruguai) e Santos, antes de integrar o plantel estorilista.

O processo de naturalização foi facilitado, pelo facto de se ter casado com uma italiana.

Na 'azzurra' vai encontrar Jorginho, Emerson Palmieri e Rafael Tolói, outros italo-brasileiros, que devem fazer a campanha dos playoffs.