Macau multado pela FIFA e fora da fase de qualificação para 2022

Macau foi esta quinta-feira multado pelo Comité Disciplinar da FIFA em dez mil francos suíços (cerca de nove mil euros), por falhar o jogo da segunda mão da qualificação asiática para o Mundial'2022, agendado para 11 de junho.A FIFA atribuiu uma derrota a Macau por 3-0, no jogo agendado para Colombo, referente à segunda mão da primeira pré-eliminatória do apuramento asiático, e multou a federação macaense.Na nota publicada esta quinta-feira na sua página oficial, o Comité Disciplinar da FIFA considera a Federação de Futebol de Macau responsável pela quebra dos artigos cinco e 56 dos regulamentos.O artigo cinco dos regulamentos para Mundiais diz respeito a desistências, jogos não realizados ou abandonados, e o 56 aplica-se ao regulamento disciplinar em jogos não disputados ou abandonados.A situação teve ainda como consequência o apuramento do Sri Lanka, e quando Macau tinha vencido a primeira mão por 1-0 , para a fase seguinte na qualificação asiática.Na última quinta-feira, em 20 de junho, o deputado macaense Sulu Sou pediu à FIFA, em carta enviada ao presidente Gianni Infantino, o reagendamento do segundo jogo.A falta de comparência da seleção de Macau em Colombo aconteceu depois de a Associação de Futebol de Macau (AFM) ter bloqueado a viagem dos jogadores à capital do Sri Lanka, alegando " razões de segurança ".A decisão da AFM foi conhecida no dia 08 e reiterada no dia 09 de junho, apesar da desilusão generalizada dos jogadores, que chegaram a assumir total responsabilidade pela própria segurança na deslocação ao Sri Lanka.