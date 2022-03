Mãe de Mancini lembra erros de Jorginho que 'custaram' qualificação da Itália para o Mundial'2022

Marianna Puolo, a mãe do selecionador italiano Roberto Mancini, considera que parte do fracasso da seleção italiana na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo que se realiza perto do final deste ano no Qatar se deve a Jorginho.

Em entrevista a uma rádio italiana, Marianna Puolo recordou os dois penáltis falhados pelo médio ítalo-brasileiro nos dois duelos com a Suíça, ainda na fase de grupos, que terminaram com um empate (0-0 e 1-1). No duelo em Basileia, o médio falhou aos 53 minutos a grande oportunidade para dar os três pontos à 'Squadra Azzurra' e voltou a repetir o mesmo erro no Olímpico de Roma, falhando uma grande penalidade em cima do minuto 90.





Estes dois resultados acabaram, na opinião de Marianna Puolo, por hipotecar a possibilidade de a Itália apurar-se na primeira posição, sendo obrigada a disputar um playoff, que terminou como terminou.

"Infelizmente, erros como os de Jorginho custaram-nos [a qualificação para o Mundial]. Eu não quero apontar o meu dedo a ele porque certamente não fez de propósito, mas se perdes dois penáltis...", começou por dizer, rematando o tema com a pouca eficácia ofensiva que a seleção italiana apresentou frente à Macedónia do Norte, muito por culpa... da não-presença de Mario Balotelli. "Ontem poderia ter sido melhor, mas isto é o futebol, às vezes as coisas dão certo e noutras dão errado. Tínhamos o jogo nas nossas mãos, mas o ataque não esteve bem. Eu tinha chamado o Balotelli porque ele tem uma força física incrível e na frente da baliza ninguém consegue travá-lo", disse.