Otamendi convocado para a tripla jornada da Argentina

Nicolás Otamend, defesa-central do Benfica, está entre os 26 convocados pelo selecionador Lionel Scaloni para a tripla jornada da Argentina para as eliminatórias do Mundial'2022 do Qatar.





Para além da presença do defesa, destaque ainda para o regresso de Paulo Dybala, companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, às convocatórias da seleção albiceleste, bem como a presença do mais recente reforço do PSG, Lionel Messi.A Argentina defrontará a Venezuela no próximo dia 3, tendo dois dias depois marcado o duelo 'quente' frente ao Brasil. No dia 10, a Argentina trava forças com a Bolívia.