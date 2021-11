Marrocos confirma ausência de Taarabt e Feddal também fica de fora

O benfiquista Taarabt e o sportinguista Feddal não fazem parte das escolhas de Marrocos para a dupla jornada de qualificação rumo ao Mundial'2022, contra o Sudão (fora, dia 12) e Guiné (em casa, dia 16): se no caso do médio já era expectável, dada a lesão contraída antes do jogo com o Estoril, o central ficará em terra por mera opção.





Recorde-se que o camisola 3 dos verdes e brancos não esteve presente nas três últimas listas do selecionador Vahid Halilhodzic, nunca por qualquer problema físico. Confira as escolhas dos Leões do Atltas: