Marvin Martins quer camisola de Cristiano Ronaldo

São vários os futebolistas luxemburgueses com ligações a Portugal. Por terem emigrado para o país, como o avançado Gerson Rodrigues, nascido no Pragal, ou por serem filhos de portugueses, até das antigas colónias. É o caso de Marvin Martins, jogador do Casa Pia, nascido no Luxemburgo, mas filho de cabo-verdianos.

“Em Lisboa sinto-me em casa, a vida é muito mais fácil do que na Ucrânia, onde jogava, até por se falar português”, disse ao Canal 11. Sobre o futebol no país, o lateral-direito confirma o que é uma opinião geral: “A nossa seleção está a melhorar, a evoluir mas ainda não está ao nível da portuguesa, claro. Há 6 ou 7 anos só tínhamos uns 5 jogadores no estrangeiro, agora jogam quase todos fora.”

Marvin vai jogar contra Cristiano Ronaldo e, no final, gostava de ficar com a camisola de CR7. “É um dos melhores jogadores da história do futebol, seria excelente, mas já ficarei contente se trocar a camisola com qualquer jogador português”, remata o defesa dos gansos.

Já Luc Holtz, selecionador do Luxemburgo, diz que a equipa vai tentar uma surpresa frente a Portugal, que, neste momento, “tem a melhor seleção de sempre”.