Matheus Nunes fora dos 23 eleitos de Portugal para jogo com a Sérvia

Matheus Nunes não surge entre as opções da Seleção Nacional para o encontro com a Sérvia na ficha de jogo divulgada pela UEFA este domingo.O médio do Sporting, recorde-se, foi titular na partida contra a Irlanda (0-0), tendo sido rendido por João Moutinho, aos 57 minutos, e fica agora de fora da lista por opção técnica (na ficha de jogo só podem constar 23 jogadores), não estando lesionado.Portugal defronta este domingo, pelas 19H45, no Estádio da Luz, a Sérvia, em jogo decisivo para a qualificação para o Mundial'2022. A Seleção Nacional precisa apenas de um empate para garantir a qualificação direta para a competição.