Maxi Gómez 'abate' Chile nos descontos

Um golo do suplente Maxi Gómez, nos descontos, valeu na quinta-feira ao Uruguai um triunfo por 2-1 na receção ao Chile, em encontro da primeira jornada da qualificação sul-americana para o Mundial de 2022, no Qatar.

Entrado aos 87 minutos, para o lugar de Brian Rodríguez, o avançado do Valencia decidiu o encontro aos 90'+3, com um pontapé à entrada da área, em posição frontal, depois de um alívio de cabeça de Francisco Sierralta.

O Uruguai somou, assim, os primeiros três pontos, num embate em que se adiantara aos 39 minutos, num penálti de Luis Suárez, melhor marcador da história da seleção 'celeste' (60 golos), para, aos 54, Alexis Sánchez restabelecer a igualdade.

Em Montevideu, sem público devido à pandemia da covid-19, o central Sebastián Coates, jogador do Sporting, atuou os 90 minutos, ao lado de Diego Godín.

No outro encontro da primeira ronda já realizado, o Paraguai e o Peru empataram a dois golos em Assunção, num embate marcado pelos 'bis' do anfitrião Ángel Romero e de André Carrillo, ex- jogador do Sporting e do Benfica, ambos na segunda parte.

O atual jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, abriu o marcador, aos 52 minutos, depois de um lançamento lateral, e fez o 2-2 final, aos 85, de cabeça, junto ao relvado, após centro da esquerda de Miguel Trauco.

Pelo meio, o jogador dos argentinos do San Lorenzo conseguiu, temporariamente, dar a volta ao resultado, com tentos aos 66 e 81 minutos, ambos com remates perto da baliza e depois de assistências do lateral direito Alberto Espínola.