Mbappé queixa-se dos críticos e ex-jogador do PSG reage: «Que mude de trabalho!»

Kylian Mbappé esteve algo discreto nos jogos que a seleção francesa dispurou no apuramento para o Mundial do próximo ano e foi criticado pela imprensa. Só que o jogador não gostou e lamentou disse estar cansado deste tipo de comentários. Mas já teve resposta...





Jean-Michel Larqué, antigo jogador do PSG e agora comentador da RMC, convidou o jogador a arranjar outra profissão. "Eu não quero saber do estado de espírito do Mbappé no final do jogo, o que me interessa é o jogo em si. Não quero saber se o criticam nem que o apelidem de 'fenómeno'", disse o antigo médio, de 73 anos.E prosseguiu: "As críticas aconteceram depois de dois jogos medíocres. E nem estou a falar do jogo com o Cazaquistão, onde ele falhou um penálti. Os jornalistas não podem dizer que o Mbappé não está bem na equipa de França? Essa é a verdade! Que faça o que quiser, mas se o senhor Mbappé não fica contente quando dizemos que não está bem durante os jogos, então que mude de trabalho!"Recorde-se que Mbappé mostrou-se muito agastado com as críticas que recebeu. "Depois de um certo tempo, claro que as críticas cansam, sobretudo quando jogas numa equipa do teu país e dás tudo pela seleção. Isto cansa. Se isto pode influenciar a minha decisão de ficar no PSG? Claro que sim."