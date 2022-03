Médico da FIFA morre no Nigéria-Gana

A Federação de Futebol da Zâmbia (FAZ) noticiou esta quarta-feira a morte de Joseph Kabungo, médico zambiano nomeado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como responsável pelo controlo antidoping do encontro entre Nigéria e Gana, realizado na noite de terça-feira em jogo da final do playoff africano de acesso ao Mundial'2022.

Em comunicado divulgado hoje, Andrew Kamanga, presidente do organismo, deixou uma nota de condolências à família do médico, sublinhando que a causa da morte é ainda desconhecida. "Lamentamos a morte do nosso médico da CAF/FIFA, o Dr. Joseph Kabungo, que estava de plantão como oficial de antidoping na partida de terça-feira entre Nigéria e Gana, e estendemos as nossas sinceras condolências à família do doutor. Consideramos que ainda é muito cedo para apurar a causa da sua morte, mas vamos aguardar o relatório completo da CAF e da FIFA sobre o que realmente aconteceu", pode ler-se.

Recorde-se que o duelo entre Nigéria e Gana - que terminou com a qualificação da seleção ganesa para a fase final do Mundial'2022 - ficou marcado por uma grande invasão de campo logo após o apito final, com vários confrontos violentos entre adeptos que provocaram o caos no estádio MKO Abiola, em Abeokuta.