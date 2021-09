Médio marroquino relata tensão em Conacri: «O Taarabt perguntou se tinha ouvido tiros e comecei a rir»

No último domingo a seleção de Marrocos viveu momentos de aflição em Conacri. Na véspera de defrontar a seleção da Guiné, em jogo da qualificação africana para o Mundial'2022 que acabou adiado, a seleção marroquina - com o médio do Benfica, Adel Taarabt, entre os convocados - foi surpreendida pelo golpe de estado levado a cabo pelos militares.





A comitiva dos 'Leões do Atlas' ficou retida durante várias horas na unidade hoteleira onde estava instalada enquanto, nas ruas, o cenário mais parecia... de guerra, com tiros à mistura e grande confusão. Sofyan Amrabat, médio da Fiorentina, contou ao jornal holandês 'De Telegraaf' os momentos de tensão vividos pela seleção marroquina."Nunca esperas ir para um jogo internacional e acabar no meio de um golpe militar. No domingo de manhã, o Taarabt perguntou-me se tinha ouvido tiros e comecei a rir. Disse-lhe que devia ser fogo-de-artifício. Às vezes os adeptos locais fazem isso no exterior do hotel para atrapalhar o descanso da equipa adversária", começou por referir o jogador, de 25 anos. "Depois fomos à internet e aí vimos o que se passava. A minha família estava muito preocupada e enviaram mensagens a perguntar se estávamos bem. É assustador quando ouves tiros, depois silêncio, e logo a seguir mais tiros", acrescentou.Seguiu-se uma viagem atribulada entre o hotel e o aeroporto, com o autocarro da selecção marroquina sob escolta . "É tão estranho veres veículos militares ao lado do autocarro... Chegámos ao aeroporto e o nosso avião estava na pista, mas estava bloqueado pelos militares. Só com a intervenção do Rei de Marrocos, que entrou em contacto com os novos responsáveis da Guiné, é que nos deixaram entrar no avião", explicou Amrabat.