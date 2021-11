Menina que recebeu camisola de Ronaldo fala em noite de "sonho" mas não escapa... à multa

O final do Irlanda-Portugal (0-0) desta quinta-feira ficou marcado pela invasão de campo de uma menina que, já em lágrimas, conseguiu chegar até Cristiano Ronaldo e receber a camisola do português. Em entrevista à rádio 'RTÉ', Addison Whelan, de 11 anos, descreveu o momento em que conheceu o seu "herói", garantindo que foi "um sonho tornado realidade"."Havia vários seguranças a correr atrás de mim, e outros a aparecerem do outro canto [do estádio]. Corri em direção ao meio-campo mas eles apanharam-me. Só gritava o nome dele [de Ronaldo]!", começou por contar a menina, que também é futebolista na equipa sub-13 do Shelbourne."Estava em pânico e a chorar. Ele virou-se e viu-me. Veio ter comigo e perguntei-lhe se podia ter a camisola dele, ao que ele respondeu que sim, e que ficava feliz por saber", confessou Addison, que disse a CR7 que era uma grande fã, lembrando o momento como um "sonho tornado realidade".Apesar do feito alcançado, Addison, que tem o sonho, enquanto jogadora, de representar o Arsenal e o seu país, a Irlanda, não deverá escapar à multa. "O meu pai terá de pagar uma grande multa, mas valeu tudo a pena", disse à rádio 'Nova'.