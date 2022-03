Messi deixa futuro em aberto: «Depois do Mundial vou ter de repensar muita coisa»

A Argentina bateu esta sexta-feira a Venezuela (3-0) em jogo de qualificação para o Mundial'2022 e, após o apito final, questionado acerca do seu futuro, Messi garantiu que vai ter de "repensar muita coisa" depois da competição."Penso no que está por vir agora, no jogo contra o Equador. Depois do Mundial vou ter que repensar muita coisa", atirou aos microfones, ainda no relvado.O astro argentino deixou também muitos elogios aos adeptos albicelestes, naquela que foi a despedida caseira da seleção antes do Campeonato do Mundo no Qatar. "A verdade é que não esperávamos menos dos nossos fãs. Estou muito feliz com a seleção. As pessoas amam-me muito e a cada dia mostram-no mais", rematou.A Argentina, recorde-se, já reservou lugar no Mundial'2022.