Messi enfrenta desafio da altitude

A Argentina venceu (1-0) o Equador no arranque da qualificação, mas tem hoje um desafio incómodo com a Bolívia. É que a formação alviceleste não vence em casa do rival desde 2005.

Lionel Messi nunca marcou nos 3.640 metros de altitude de La Paz e não guarda boas memórias da capital boliviana. "É impossível jogar em La Paz! É terrível e sentimo-nos logo cansados", disse o astro nas últimas visitas à Bolívia. Porém, o selecionador Scaloni confia em La Pulga. O técnico argentino fazia parte da equipa que triunfou (2-1) em La Paz há 15 anos e perspetivou uma autêntica batalha: "Não há uma fórmula para contornar a altitude. Vai ser um jogo muito difícil! Há jogadores que sofrem mais do que outros. Falámos em específico com o Leo. Vamos tentar adaptar-nos." Além disso, ao contrário do normal, a comitiva argentina chegou à Bolívia dois dias antes do previsto de forma a tentar habituar-se à altitude.

Dybala falha viagem

Uma ausência na equipa das Pampas será Paulo Dybala. O avançado não viajou devido a um problema gastrointestinal.