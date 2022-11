Messi: «Não tenho qualquer problema físico, chego ao Mundial num grande momento»

Terminó la rueda de prensa de Messi. Aplausos incluidos. Un torneo más siguiendo a Leo Messi pic.twitter.com/xC08vhxhPH — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) November 21, 2022

Lionel Messi antecipou a estreia da Argentina no Mundial que acontece esta terça-feira, diante da Arábia Saudita. O capitão da alviceleste esclareceu os fãs e garantiu que não padece de qualquer problema, deixando a conferência de imprensa... aplaudido por alguns jornalistas."Sinto-me muito bem fisicamente, a verdade é que acho que chego num grande momento, tanto pessoal como fisicamente. Não tenho nenhum problema. Treinei de forma diferente porque levei uma pancada e foi uma precaução", garantiu o jogador, de 35 anos, desmentindo que tenha levado a cabo uma preparação diferente para estar no Qatar'2022."Não fiz. É um momento diferente da temporada, com muito menos jogos, sempre me senti bem com a sequência de jogos. Jogando, tendo ritmo, sentindo-me cómodo e foi assim que tentei chegar ao Mundial, mas não fiz nada de especial: cuidei-me e trabalhei com fiz em toda a carreira", vincou o camisola 10 da Argentina, que revelou que não deverá jogar em 2026."Certamente que este será o meu último Mundial, a última oportunidade para alcançar o grande sonho que tenho", deu conta 'la Pulga'.Messi revelou também que sabe que há muitos adeptos, que não são seus compatriotas, que desejam uma vitória argentina no Qatar'2022. "É bonito que muita gente que não é argentina deseje que a seleção seja campeã maioritariamente por mim. Agradeço esse carinho que recebi em toda a minha carreira. Vá onde for, recebo esse carinho e isso deixa-me feliz que outras pessoas queiram o mesmo do que eu", reiterou.