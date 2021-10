México bate Honduras e assume liderança da CONCACAF

O México isolou-se domingo no comando da zona CONCACAF de apuramento para o Mundial de 2022, ao vencer em casa as Honduras por 3-0, em encontro da quinta jornada, de 14.

Com o portista Corona em campo até aos 66 minutos, os 'aztecas' ganharam com tentos Sebastián Córdova, aos 18, o ex-benfiquista Rogelio Funes Mori, aos 76, e Hirving Lozano, aos 86. Aos 49, Maynor Figueroa foi expulso e deixou os forasteiros com 10.

Na classificação, o 'onze' do argentino Gerardo Martino passou a somar 11 pontos, contra oito dos Estados Unidos, que perderam por 1-0 no Panamá, agora também com oito.

O encontro na Cidade do Panamá foi decidido aos 54 minutos, com um tento de Aníbal Godoy.

O quarto colocado, com sete pontos, é o Canadá, que, com Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira, desde os 69 minutos, empatou a zero no reduto da Jamaica, última, com dois pontos.

No outro encontro da ronda 5, a Costa Rica (quinta, com seis pontos) venceu em casa El Salvador (sexto, com cinco) por 2-1, depois de começar a perder, culpa de um golo marcado por Jairo Henriquez, aos 12 minutos.

Os costa-riquenhos conseguiram a reviravolta na segunda parte, com tentos de Bryan Ruiz, ex-jogador do Sporting, aos 52 minutos, e Celso Borges, de grande penalidade, aos 58.