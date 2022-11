Minutos de compensação fora do normal têm uma explicação: «O 5º árbitro pára o relógio quando é golo»

Leonardo Gaciba garantiu que houve um "passarinho" que lhe revelou uma das questões que este Campeonato do Mundo viu modificadas: o dilatar do tempo adicional mínimo. É normal ver que uma parte, em particular a segunda, se prolongue por sete, oito ou nove minutos. Segundo o especialista em arbitragem, a explicação é simples."Liguei para um 'passarinho' meu que está no Qatar e ele confirmou que o quinto árbitro, o assistente reserva, está à beira do campo. Quando a bola entra na baliza e é golo, ele aperta o botão e pára o relógio. Quando há o pontapé de saída, ele pressiona o botão novamente. Esse tempo perdido na comemoração de golos é acrescido em todos os jogos do Mundial. Vai ser assim até o final", sustentou em declarações ao programa SportsCenter+, da ESPN Brasil.O mesmo analista preferia que o tempo adicional contado fosse 'tabelado' pela perda de segundos e até minutos em que os jogadores estão no relvado. "Têm de se preocupar com antijogo e não com os golos. Por favor, FIFA", deixou claro Leonardo Gaciba.