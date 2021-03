Modric ultrapassa Srna e torna-se no mais internacional de sempre pela Croácia

Luka Modric reservou, este sábado, um lugar na história do futebol croata.





O experiente médio de 35 anos somou hoje, na vitória da Croácia sobre o Chipre por 1-0, a internacionalização número 135 e tornou-se no jogador com mais partidas com a camisola da seleção do seu país, ultrapassando o compatriota e ex-jogador Darijo Srna (134).