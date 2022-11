Mordomo diz que destruiu documentos a mando de Al-Khelaïfi antes de buscas visando o Mundial

O mordomo de Nasser al-Khelaïfi contou à justiça francesa ter destruído documentos confidenciais, a mando do presidente do PSG, ocultando-os da polícia. Segundo a informação divulgada pelo site 'Mediapart', as autoridades comprovaram que há nesses documentos informação sensível sobre o Mundial do Qatar.O 'L'Équipe' avançou, por sua vez, que Hicham Karmoussi, que trabalhou para o qatari Al-Khelaïfi durante duas décadas, foi ouvido pelo departamento anti-corrupção da polícia francesa, que investiga a atribuição do Mundial deste ano ao Qatar.Hicham Karmoussi contou ter feito a "limpeza" duas vezes em 2017, antes de buscas realizadas pela polícia, a fim de impedir que fosse descoberta informação sensível pertencente ao presidente do PSG.O mordomo explicou também que escondeu um telemóvel de Al-Khelaïfi, que continha documentos comprometedores. O homem referiu que fez cópias destes arquivos digitais e que os entregou a familiares, a Tayeb Benabderrahmane (empresário e 'lobista') e a um ex-polícia.Entre os documentos entregues a essas pessoas há dados pessoais, mas também, segundo o site 'Mediapart', provas das ligações de Al-Khelaïfi com vários dignitários e personalidades do mundo do desporto que se relacionam diretamente com a FIFA e a atribuição do Mundial deste ano ao Qatar.