Mundial'2022: a competição das polémicas, surpresas e… compensações

Neste Mundial'2022, durante os tempos de compensação, que têm sido muito superiores ao habitual, temos assistido a um futebol mais direto e com um maior número de remates, não havendo, contudo, uma diminuição da qualidade das oportunidades criadas.O Campeonato do Mundo começou envolto em muitas polémicas, mas, como acontece quase sempre no futebol, essas controvérsias foram passadas para segundo plano assim que a bola começou a rolar e, principalmente, assim que as surpresas foram acontecendo. Nesse capítulo, este Mundial tem sido pródigo em surpresas: a Argentina perdeu com a Arábia Saudita (1-2), o Japão surpreendeu dois campeões do Mundo - Alemanha (2-1) e Espanha (2-1) - e a lição que a Bélgica levou de Marrocos (0-2), são apenas alguns dos exemplos.Mas outra coisa saltou à vista aos adeptos, a grande duração do tempo de compensação. Habituados a que raramente se ultrapassasse os 5 minutos de compensação, os adeptos têm visto regularmente 8, 9, 11 ou até mesmo 14 minutos adicionais e têm-se questionado o porquê desse tempo e se esse aumento de tempo estava a beneficiar o jogo.A justificação do aumento dos descontos é simples: a FIFA queria aumentar o tempo útil de jogo e resolveu ser mais rigorosa e compensar mais os momentos perdidos com substituições, lesões e celebrações de golos.Então se a razão para este acontecimento é facilmente respondida, fica na altura de deitar um olhar ao que acontece ao futebol jogado nesse período, comparado com o restante jogo. Para isso, começámos por estudar as sequências, tais como jogadas que pertencem a apenas uma equipa e que terminam quando existe uma ação defensiva, remates ou paragens do jogo ou bolas paradas, e perceber as diferenças que acontecem antes e depois dos 90 minutos. Desde logo, pudemos observar que o tempo de sequência diminui depois dos 90 minutos, passando de 11,24 segundos para 9,52, bem como o número de passes por sequência - de 3,74 para 2,98 - e constatámos que o futebol jogado se torna ligeiramente mais direto.Esta alteração para um futebol mais vertical pode ser explicada pelo facto de, nestes minutos finais, as equipas que se encontram com um resultado desfavorável tentem chegar o mais rapidamente à baliza adversária, balanceando a equipa totalmente para o ataque. Ao mesmo tempo, a outra formação acaba por procurar o contra-ataque ou tentar distanciar a bola da própria baliza o mais rapidamente e com o menor número de ações possíveis.Com um futebol mais direto, cresce também o número de cruzamentos por sequência. Enquanto durante o tempo regulamentar é, em média 0,14 cruzamentos, nos descontos esse número sobe para 0,18. No entanto, ao contrário do que se possa pensar, a qualidade do futebol parece não baixar, observando-se inclusive um aumento da percentagem de sequências que acabam em remate, subindo de 7 por cento para 8%.Verificando essa alteração para um futebol mais direto e com um maior número de remates, é surpreendente aferir que durante o tempo de compensação há uma maior percentagem de remates que acertam na baliza, mas que estes baixam qualidade (aqui são contabilizados os remates que não têm hipóteses de chegar à linha de golo sem intervenção de outro jogador ou remates que saem entre a linha da grande área e a bandeirola de canto e a uma altura acima do dobro da altura da baliza). Assim, a qualidade dos disparos diminui 0,5%, provando que o futebol praticado não sai em nada beliscada. Curioso também é o facto do número de defesas dos guarda-redes em situações de 1x1 quase triplicar.Como visto, e contrariamente ao que se possa pensar, esta busca desenfreada pela baliza não se tem traduzido na diminuição da qualidade das oportunidades criadas. Olhando para os dados de xG/remate, que representam a qualidade das oportunidades que acabam em remate, temos outra prova disso, uma vez que estas aumentam, mesmo que ligeiramente, no período de compensação.E o mais importante do futebol, os golos. Tem havido golos nestes minutos finais? A emoção tem estado ao rubro?Durante a fase de grupos do Mundial houve um total de 11 golos marcados 'para lá da hora', o que resulta numa média de 33,45 minutos por golo contra o 42,27 em tempo regulamentar, sendo que quatro deles culminaram na alteração de empate no tempo regular, para vitória no fim da compensação (dois golos no Irão-País de Gales, um no Coreia do Sul-Portugal e outro no Camarões-Brasil. Os restantes dividem-se em 5 aumentos e em 2 diminuições de margem de derrotas. De realçar ainda que o golo tardio coreano permitiu aos comandados por Paulo Bento qualificarem-se para a próxima fase.No meio de um Mundial envolvido em polémica, tanto pelas decisões da FIFA como por tudo o que aconteceu na preparação do mesmo, é bom de ver que houve pelo menos um momento em que a FIFA tomou a decisão correta.Este trabalho foi realizado por um grupo de alunos doaplicado ao futebol, do Sports Data Campus, no âmbito de uma parceira com o Record.Autores: Cadu Arraes, João Canhão, João Gomes, Tiago Alves e Tiago Santos.