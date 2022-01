Mundial'2022: Coreia do Sul e Paulo Bento vencem Líbano e estão a um passo do Qatar

A seleção da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, venceu esta quinta-feira na visita ao Líbano, por 1-0, e está um passo do Mundial'2022.

Sem a 'estrela' Son Heung-Min, avançado do Tottenham, que está lesionado, a formação sul-coreana somou a quinta vitória em sete jogos no grupo A da terceira fase, graças a um golo de Cho Gue-Sung, aos 45+1 minutos.

O resultado até pode apurar já hoje a Coreia do Sul para o Mundial2022, caso os Emirados Árabes Unidos não vençam à tarde a Síria, o que deixaria a seleção de Paulo Bento, no mínimo e em caso de empate nesse jogo, a inalcançáveis 10 pontos.

Caso os Emirados Árabes Unidos vençam, a Coreia do Sul terá de esperar para, possivelmente, 'ratificar' o apuramento nas três jornadas que ainda faltam, e quando soma agora 17 pontos.

Para o Mundial apuram-se os dois primeiros dos dois grupos da terceira fase, com a Coreia do Sul a liderar o grupo A, seguida do Irão (16 pontos), com menos um jogo, enquanto os Emirados Árabes Unidos têm seis, mas também menos um jogo.

A Coreia do Sul tem ainda jogos agendados com a Síria fora (01 de fevereiro), Irão em casa (24 de março) e Emirados Árabes Unidos fora (29 de março).

No grupo B, quando também decorre a sétima jornada, a Arábia Saudita lidera com 16 pontos em seis jogos, seguida pelo Japão, com 15, e a Austrália, com 14, ambos com sete jogos.

Os terceiros classificados de cada grupo disputam um 'play-off' a uma única mão, e cujo vencedor avança para os 'play-offs' intercontinentais, nos quais vai defrontar a quinta classificada do apuramento da América do Sul.