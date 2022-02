Mundial'2022: Japão vence Arábia Saudita e continua firme na corrida à fase final

O Japão reforçou esta terça-feira o segundo lugar do Grupo B da terceira fase de qualificação asiática para o Mundial'2022, ao vencer em casa a líder Arábia Saudita por 2-0, em encontro da oitava jornada.

Em Saitama, Takumi Minamino, jogador do Liverpool, adiantou os anfitriões, aos 32 minutos, e, na segunda parte, aos 50', Junya Ito, do Genk, fechou o resultado, selando a quinta vitória consecutiva dos japoneses no agrupamento.

Com este triunfo, o Japão passou a contar 18 pontos, apenas menos um do que a Arábia Saudita, que sofreu o primeiro desaire, sendo que, em caso de vitória, garantia a sexta presença no Mundial, repetindo 1994, 1998, 2002, 2006 e 2018.

Os nipónicos, que contaram os 90 minutos com o 'açoriano' Morita, médio do Santa Clara, procuram, por seu lado, a sétima participação, e de forma consecutiva, já que não falham uma edição do campeonato do Mundo desde 1998.

A Austrália, terceira classificada do agrupamento, com 14 pontos, joga hoje fora com Omã (quarto lugar, com sete pontos), podendo colocar-se a dois pontos da Arábia Saudita e um do Japão, seleções que ainda defronta na terceira fase.

No Grupo A, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, segunda classificada (17 pontos), pode assegurar hoje o apuramento, caso vença a Síria, no Dubai, ou os Emirados Árabes Unidos (nove) não ganhem no reduto do líder e já qualificado Irão (19).

Os dois primeiros de cada agrupamento da terceira fase de qualificação asiática qualificam-se para o Mundial de futebol de 2022 e os terceiros defrontam-se num 'play-off' para determinar a quinta seleção a seguir para o Qatar.