Mundial2022: Qatar diz que 80 por cento dos resíduos nos estádios foram reciclados

Os organizadores do campeonato do mundo de futebol do Qatar, que teve como vencedora a seleção da Argentina, anunciaram esta terça-feira que "80 por cento dos resíduos gerados nos estádios foram reciclados".

"Esta é uma grande conquista alcançada graças ao planeamento detalhado e ao compromisso inabalável dos organizadores do torneio e das partes interessadas nacionais", afirma em comunicado o responsável pela sustentabilidade do comité organizador, Bodour al Meer.

Um dos principais objetivos da estratégia de sustentabilidade para este campeonato do mundo, que terminou em 18 de dezembro, era o de "reduzir o desperdício e aumentar a reciclagem, principalmente do plástico".

Para conseguir isso, os organizadores do torneio "substituíram com sucesso o plástico por alternativas compostáveis e reutilizáveis", observa a nota.

Uma das preocupações do Mundial2022 foi o da sustentabilidade dos seus recintos e o Estádio Cidade da Educação, onde Portugal perdeu com a Coreia do Sul (2-1), conhecido como O Diamante do Deserto, tornou-se o primeiro do Qatar certificado com cinco estrelas.